Dieb wollte Deckenleuchte fladern, dann gabs Hiebe

Verdächtiger hatte weitere Einbrüche am Kerbholz

Die Polizisten trafen den Beschuldigten in dessen Wohnung an und nahmen ihn widerstandslos fest. In der Wohnung fanden sie das Klappmesser als mutmaßliche Tatwaffe. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige für weitere Einbruchsdiebstähle zwischen Ende August und Mitte September im selben Wohnhaus verantwortlich sein dürfte. Bei seiner Einvernahme machte der Beschuldigte wirre Angaben und zeigte sich nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.