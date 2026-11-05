Zuerst war der Reifen platt, dann der Schein weg

Was holpert denn da daher? Eine Polizeistreife erwischte in der Nacht auf Donnerstag in Laakirchen eine Autolenkerin (38), die mit einem Platten unterwegs war. Im Gegensatz zu ihrem Reifen war die Frau ziemlich „dicht“, sie hatte 1,7 Promille.
Eine Polizeistreife wurde am Mittwoch gegen 20.40 Uhr in Laakirchen auf einen Pkw aufmerksam, der mit einem platten Reifen unterwegs war. Das Fahrzeug wurde daraufhin kontrolliert. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck gab an, dass sie den Reifenschaden bereits im Ortsteil Steyrermühl bemerkt habe. Da der Kompressor einer naheliegenden Tankstelle jedoch nicht in Betrieb war, habe sie ihre Fahrt kurzerhand fortgesetzt.
Deutliche Symptome einer Alkoholisierung
Da bei der Frau deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahrgenommen werden konnten, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 1,7 Promille positiv. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft Gmunden mehrfach angezeigt.
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