Zuerst war der Reifen platt, dann der Schein weg

Eine Polizeistreife wurde am Mittwoch gegen 20.40 Uhr in Laakirchen auf einen Pkw aufmerksam, der mit einem platten Reifen unterwegs war. Das Fahrzeug wurde daraufhin kontrolliert. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck gab an, dass sie den Reifenschaden bereits im Ortsteil Steyrermühl bemerkt habe. Da der Kompressor einer naheliegenden Tankstelle jedoch nicht in Betrieb war, habe sie ihre Fahrt kurzerhand fortgesetzt.