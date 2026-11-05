Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Prozess in Leoben

Angeklagter gesteht: „Ich wollte es vertuschen!“

Steiermark
05.11.2026 05:30
Am Straflandesgericht startete am Mittwich der spannende Prozess um einen erfolgreichen ...
Am Straflandesgericht startete am Mittwich der spannende Prozess um einen erfolgreichen Unternehmer.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Ein Obersteirer soll als Geschäftsführer der Tochterfirma eines oberösterreichischen Unternehmens Millionen veruntreut haben. Den Fall ins Rollen brachte ein Jäger. Beim Start des Mega-Prozesses am Mittwoch in Leoben gestand der Angeklagte (75) Fehler ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Dimension des Falles (wir berichteten) ist auch für das Leobener Strafgericht beachtlich: Insgesamt 3,54 Millionen Euro soll der Angeklagte veruntreut haben. Rechnet man das noch laufende Verfahren gegen seine Ehefrau dazu, sind es knapp fünf Millionen Euro. „Bei einer derartigen Summe droht Ihnen bei einer Verurteilung eine empfindliche Sanktion“, stellt Richter Armin Scheck klar und weist den Angeklagten darauf hin, dass ein Geständnis ein wesentlicher Milderungsgrund wäre.

„Befugnisse missbraucht“
„Er hat seine Befugnisse als Geschäftsführer wissentlich missbraucht“, wirft Staatsanwältin Barbara Uller dem 75-Jährigen vor. So wurden einem Jäger über Jahre fast 440.000 Euro bezahlt, obwohl der nur als Aufsichts-Waidmann in der privaten Eigenjagd des Sohnes tätig war. Der Sohn war mit seinem Vater gemeinsam Geschäftsführer, ist aber vor zwei Jahren tragisch aus dem Leben geschieden. Seinem Junior soll der Angeklagte übermäßige Bonuszahlungen gewährt haben. Laut Anklägerin fast drei Millionen Euro.

Zitat Icon

Ich bin eine dynamische Person gewesen und wusste, wie ich meinen Willen durchsetze.

Der Angeklagte (75)

Dazu kommen noch private Ausgaben für eine PV-Anlage, Haushaltsgeräte, Dienstwagen und vieles mehr, die über die Firma abgerechnet wurden. „Er hat so gehandelt, als wäre er alleiniger Eigentümer, alleiniger Gesellschafter, der Chef. Als gäbe es keine Grenzen zwischen privatem und gesellschaftlichem Vermögen“, prangert die Staatsanwältin an. Die aber nicht in Abrede stellen will, dass der Angeklagte sehr viel für die Firma geleistet hat.

Alle Beteiligten erwartet ein umfangreiches Verfahren.
Alle Beteiligten erwartet ein umfangreiches Verfahren.(Bild: Stockner Eva, Krone KREATIV)

Zahlungen an Sohn laut Angeklagtem rechtens
Der Pensionist selbst windet sich, will keine Frage vom Richtersenat oder der Anklägerin klar beantworten. Irgendwann gesteht er gänzlich seine Schuld an der Jäger-Causa ein. „Ich wusste es. Es war ein Fehler. Ich wollte das vertuschen.“ Auch zu den privaten Anschaffungen auf Firmenkosten ist er teilweise geständig. Doch die Zahlungen an seinen Sohn seien alle rechtens und von den Gesellschaftern genehmigt gewesen.

Zitat Icon

Die Frage ist, ob es so weit ging, dass Sie Sachen machten, die nicht okay waren – Sie aber so ein „Programm“ fuhren, dass keiner sich was zu sagen traute.

Richter Armin Scheck zum Angeklagten

Dass es dazu keinen Vertrag gab, sei ein generelles Problem gewesen. „Es wurde nichts schriftlich gemacht. Das habe ich 35 Jahre so gelebt.“ – „Ihnen ist aber schon klar, dass es Zeugen gibt, die sagen, dass Sie der Capo waren und dass weder Ihr Sohn oder sonst einer ohne Sie eine Entscheidung in der Firma treffen durfte. Nicht einmal über den Wechsel des Reinigungsmittels“, sagt der Richter. „Ich bin eine dynamische Person und wusste, wie ich meinen Willen durchsetze.“ Es mussten immerhin Entscheidungen getroffen werden.

Lesen Sie auch:
Millionen-Prozess am Landesgericht Leoben: Ein Jäger brachte den Fall ins Rollen. 
Krone Plus Logo
Millionenschaden
Ein Jäger ließ das Kartenhaus zusammenbrechen
03.11.2026

Warum hatte Buchhalterin Angst vor der Kündigung?
„Es ist klar, dass man ein Macher sein muss, sonst schafft man so eine Karriere nicht. Die Frage ist nur, ob das so weit ging, dass Sie Sachen machten, die nicht okay waren, aber so ein ,Programm‘ fuhren, dass sich keiner etwas zu sagen traute“, stellt der Vorsitzende in den Raum. Oder warum hätte die Buchhalterin so große Angst vor einer Kündigung gehabt?

Der Prozess wurde vertagt, um unter anderem weitere Zeugen zu laden und möglicherweise einen Sachverständigen für das Buchführungswesen zu bestellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.11.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf