Angeklagter gesteht: „Ich wollte es vertuschen!“

Dass es dazu keinen Vertrag gab, sei ein generelles Problem gewesen. „Es wurde nichts schriftlich gemacht. Das habe ich 35 Jahre so gelebt.“ – „Ihnen ist aber schon klar, dass es Zeugen gibt, die sagen, dass Sie der Capo waren und dass weder Ihr Sohn oder sonst einer ohne Sie eine Entscheidung in der Firma treffen durfte. Nicht einmal über den Wechsel des Reinigungsmittels“, sagt der Richter. „Ich bin eine dynamische Person und wusste, wie ich meinen Willen durchsetze.“ Es mussten immerhin Entscheidungen getroffen werden.