Drei Traktoren gestohlen, mit Lkw abtransportiert

Da waren Profis am Werk: In der Nacht auf Mittwoch stahlen unbekannte Täter drei Traktoren von einem Hof in Oftering in Oberösterreich. Sie verluden die Fahrzeuge später auf einen Sattelschlepper. Das LKA sucht Zeugen
Bislang unbekannte Täter – zumindest vier an der Zahl – brachen am Mittwoch zwischen 0.45 Uhr und 1.45 Uhr in ein landwirtschaftliches Anwesen im Gemeindegebiet von Oftering ein und stahlen drei Traktoren und mehrere Elektrowerkzeuge.
Auf Güterweg gefahren
Die in den Traktoren verbauten GPS-Positionstracker entfernten die Diebe und hinterließen sie am Tatort. Danach fuhren sie mit den Traktoren über ein Feld zu einem Güterweg. Dort wartete ein Sattelschlepper, auf den die Zugfahrzeuge verladen wurden. Danach verliert sich die Spur.
Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133 443333.
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