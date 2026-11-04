Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugen werden gesucht

Drei Traktoren gestohlen, mit Lkw abtransportiert

Oberösterreich
04.11.2026 19:01
Drei Traktoren wurden gestohlen. (Symbolfoto)
Drei Traktoren wurden gestohlen. (Symbolfoto)(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Da waren Profis am Werk: In der Nacht auf Mittwoch stahlen unbekannte Täter drei Traktoren von einem Hof in Oftering in Oberösterreich. Sie verluden die Fahrzeuge später auf einen Sattelschlepper. Das LKA sucht Zeugen

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bislang unbekannte Täter – zumindest vier an der Zahl – brachen am Mittwoch zwischen 0.45 Uhr und 1.45 Uhr in ein landwirtschaftliches Anwesen im Gemeindegebiet von Oftering ein und stahlen drei Traktoren und mehrere Elektrowerkzeuge.

Auf Güterweg gefahren
Die in den Traktoren verbauten GPS-Positionstracker entfernten die Diebe und hinterließen sie am Tatort. Danach fuhren sie mit den Traktoren über ein Feld zu einem Güterweg. Dort wartete ein Sattelschlepper, auf den die Zugfahrzeuge verladen wurden. Danach verliert sich die Spur.

Lesen Sie auch:
Für ein osteuropäisches Trio klickten Anfang August die Handschellen (Symbolbild)
Serientäter gefasst
Unzählige Diebstähle durch drei Festnahmen geklärt
11.08.2026
Einer war nicht in OÖ
Waffendiebstähle nicht von selben Tätern begangen
15.10.2026

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133 443333.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
04.11.2026 19:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Vance rechnet mit Trump ab + Krimi in zwei Staaten
255.008 mal gelesen
US-Vizepräsident JD Vance (re.) macht den von Donald Trump begonnen Krieg im Iran für die ...
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.653 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
115.501 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Vance rechnet mit Trump ab + Krimi in zwei Staaten
2767 mal kommentiert
US-Vizepräsident JD Vance (re.) macht den von Donald Trump begonnen Krieg im Iran für die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
688 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Kolumnen
Krawall-Interview: Aussagen, die Angst machen
567 mal kommentiert
Plünderungen und eingeschlagene Schaufensterscheiben: Am Wochenende kam es in vielen deutschen ...
Mehr Oberösterreich
Zeugen werden gesucht
Drei Traktoren gestohlen, mit Lkw abtransportiert
Im Posthof Linz
Wer holt den Meistertitel im Theatersport?
Sport Tv Logo
Schwimm-Event
Bei Meeting in Linz wird auf Strafgeld verzichtet!
Partnerin sah alles
Zusammenstoß von Auto und Lkw endete tödlich
Krone Plus Logo
Midterm-Wahlen in USA
Oberösterreich bleibt trotz Trump-Flop vorsichtig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf