Drei Traktoren gestohlen, mit Lkw abtransportiert

Auf Güterweg gefahren

Die in den Traktoren verbauten GPS-Positionstracker entfernten die Diebe und hinterließen sie am Tatort. Danach fuhren sie mit den Traktoren über ein Feld zu einem Güterweg. Dort wartete ein Sattelschlepper, auf den die Zugfahrzeuge verladen wurden. Danach verliert sich die Spur.