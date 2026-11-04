Guter Zusatzjob? Lavanttalerin geriet an Betrüger

Dann wurden der Lavanttalerin sogenannte Händleraufträge mit hohen Gewinnversprechen angeboten. Die Frau überwies daraufhin mehrfach Geldbeträge. Als sie sich ihre vermeintlichen Gewinne auszahlen lassen wollte, wurde sie mit immer neuen Begründungen zu weiteren Zahlungen aufgefordert. Unter anderem wurde behauptet, ihr Konto sei gesperrt und könne nur durch zusätzliche Überweisungen wieder freigeschaltet werden.