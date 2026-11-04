Auto „gfladert“, kein Führerschein, aber Drogen

Ein seltsames Verhalten am Steuer des Autos und Drogen im Auto: Da muss man nicht viel Phantasie haben, um sich was zusammenzureimen. Die Polizei braucht aber Beweise. Eine klinische Untersuchung verweigerte ein 32-Jähriger jedoch. Einige Vergehen werden ihm zur Last gelegt.
Auf einen Wagen und dessen Lenker wurde eine Zivilstreife am Mittwoch gegen 16.15 Uhr im Stadtgebiet von Spittal aufmerksam.
Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 32-jährigen Lenker der Führerschein bereits im Juni entzogen worden war. Zudem hatte er das Fahrzeug ohne Zustimmung des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen; auf Kärntnerisch: gfladert. Im Auto musste die Polizei noch dazu eine geringe Menge Kokain sowie Suchtmittelutensilien sicherstellen.
Aufgrund des Verdachts einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurde der Lenker zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert, verweigerte jedoch die Mitfahrt. Er wird mehrfach angezeigt.
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