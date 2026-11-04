Auto „gfladert“, kein Führerschein, aber Drogen

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 32-jährigen Lenker der Führerschein bereits im Juni entzogen worden war. Zudem hatte er das Fahrzeug ohne Zustimmung des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen; auf Kärntnerisch: gfladert. Im Auto musste die Polizei noch dazu eine geringe Menge Kokain sowie Suchtmittelutensilien sicherstellen.