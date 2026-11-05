Nächstes rote Duo nimmt den Hut am Längsee

Jetzt geht es auch den Roten in St. Georgen am Längsee „an den Kragen“. Der 1. Vizebürgermeister und der Gemeindevorstand nehmen den Hut. Die Bezirksorganisation mische sich zu sehr ein. Eine Namensliste soll's lösen ...
„Wir in St. Georgen wissen selbst, was für unsere Gemeinde gut ist, und brauchen keine Einmischung von oben“, ärgert sich Thomas Leitner. Seit fünf Jahren ist er Vize, viele Jahre länger Teil der SPÖ. „Jetzt reicht es“, erklärt er diese Tage – und nimmt auf seinem Weg Gemeindevorstand Christian Gelter gleich mit.
Die Bezirks-SPÖ nehme zu viel Einfluss. Sogar private Facebook-Profile seien „kontrolliert“ worden. Nicht der erste parteiinterne Streit, wenn man sich die vergangenen Wochen im roten Parteibuch ansieht.
Leitner: „Mir ist wichtig, dass wir an sozialen Verbesserungen arbeiten und diese umsetzen.“ In Zukunft will er, wie auch bisher, über die Parteigrenzen hinweg arbeiten: „Parteipolitisches Hickhack im Gemeinderat lehnen wir ab!“ Gemeinsam wollen Leitner und Gelter bei der Wahl im Februar 2027 mit einer Namensliste antreten. Einen Namen sowie Kandidaten suchen die beiden jetzt.
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