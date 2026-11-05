Nächstes rote Duo nimmt den Hut am Längsee

Leitner: „Mir ist wichtig, dass wir an sozialen Verbesserungen arbeiten und diese umsetzen.“ In Zukunft will er, wie auch bisher, über die Parteigrenzen hinweg arbeiten: „Parteipolitisches Hickhack im Gemeinderat lehnen wir ab!“ Gemeinsam wollen Leitner und Gelter bei der Wahl im Februar 2027 mit einer Namensliste antreten. Einen Namen sowie Kandidaten suchen die beiden jetzt.