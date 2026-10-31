Vize wünscht sich „neues Miteinander“ für den Ort

Vizebürgermeisterin will selbst auf Chefsessel: Anita Fauland will nach der Gemeinderatswahl Einheimische und Touristen in Bad Kleinkirchheim verbinden. Sie startet eine eigene Namensliste mit bekannten Gesichtern.
Zeit für einen Wandel, für frischen Wind und vor allem für ein gemeinsames Anpacken“: Mit diesen Worten kündigt Anita Fauland (48), derzeit 2. Vizebürgermeisterin in Bad Kleinkirchheim, ihre Kandidatur bei den kommenden Gemeinderatswahlen an.
Es ist Zeit für einen Wandel, für frischen Wind und vor allem für ein gemeinsames Anpacken.
Anita Fauland, Vizebürgermeisterin
Die Touristikerin und Präsidentin des Golfclubs Bad Kleinkirchheim geht mit einer eigenen Namensliste an den Start. Mit „Miteinander für Bad Kleinkirchheim – Team Anita Fauland“ will sie für Qualität und Glaubwürdigkeit stehen sowie Einheimischen und Touristen einen Aufschwung bringen. „Nach 30 Jahren gleicher Führung braucht unser Ort eine Änderung – und die nehme ich mit meinem Team gerne an“, betont Fauland und stichelt damit gleich in Richtung des amtierenden Bürgermeisters, Matthias Krenn (BKK). „Was ich sage, passiert auch – dafür kämpfe ich“, so Fauland weiter.
Inhaltlich setzt sie mehrere Schwerpunkte: Tourismus, Bergbahnen und Gemeinde sollen wieder an einen Tisch, um leere Betten zu füllen, neue Konzepte zu besprechen und Ideen zu zentrieren. Außerdem will sie Familien einen lebenswerteren Ort bieten – mit „belebtem Kindergarten und Volksschule“. Fauland: „Wir haben so einen schönen Ort – das ist uns teilweise nicht mehr bewusst. Nicht mehr schimpfen, zusammenstehen und gemeinsam unser schönes Daheim wieder dorthin bringen, wo es hingehört.“
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