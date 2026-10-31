Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rennen um Chefsessel

Vize wünscht sich „neues Miteinander“ für den Ort

Kärnten
31.10.2026 19:00
Auch in Bad Kleinkirchheim startet der Wahlkampf.
Auch in Bad Kleinkirchheim startet der Wahlkampf.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Vizebürgermeisterin will selbst auf Chefsessel: Anita Fauland will nach der Gemeinderatswahl Einheimische und Touristen in Bad Kleinkirchheim verbinden. Sie startet eine eigene Namensliste mit bekannten Gesichtern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zeit für einen Wandel, für frischen Wind und vor allem für ein gemeinsames Anpacken“: Mit diesen Worten kündigt Anita Fauland (48), derzeit 2. Vizebürgermeisterin in Bad Kleinkirchheim, ihre Kandidatur bei den kommenden Gemeinderatswahlen an.

Zitat Icon

Es ist Zeit für einen Wandel, für frischen Wind und vor allem für ein gemeinsames Anpacken.

Anita Fauland, Vizebürgermeisterin

Die Touristikerin und Präsidentin des Golfclubs Bad Kleinkirchheim geht mit einer eigenen Namensliste an den Start. Mit „Miteinander für Bad Kleinkirchheim – Team Anita Fauland“ will sie für Qualität und Glaubwürdigkeit stehen sowie Einheimischen und Touristen einen Aufschwung bringen. „Nach 30 Jahren gleicher Führung braucht unser Ort eine Änderung – und die nehme ich mit meinem Team gerne an“, betont Fauland und stichelt damit gleich in Richtung des amtierenden Bürgermeisters, Matthias Krenn (BKK). „Was ich sage, passiert auch – dafür kämpfe ich“, so Fauland weiter.

Lesen Sie auch:
Werner Ruhdorfer sammelt Ideen für seine Namensliste
Unmut in Liebenfels
Vize-Bürgermeister gibt Roten den Laufpass
25.10.2026
Krone Plus Logo
Unruhige Zeit bei SPÖ
Rote Gemeindechefin: „Befinden uns im Umbruch“
23.10.2026

Inhaltlich setzt sie mehrere Schwerpunkte: Tourismus, Bergbahnen und Gemeinde sollen wieder an einen Tisch, um leere Betten zu füllen, neue Konzepte zu besprechen und Ideen zu zentrieren. Außerdem will sie Familien einen lebenswerteren Ort bieten – mit „belebtem Kindergarten und Volksschule“. Fauland: „Wir haben so einen schönen Ort – das ist uns teilweise nicht mehr bewusst. Nicht mehr schimpfen, zusammenstehen und gemeinsam unser schönes Daheim wieder dorthin bringen, wo es hingehört.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
31.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
108.374 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
Kopftuchverbot: Familie muss gleich dreimal zahlen
75.520 mal gelesen
13 Strafverfügungen haben die Bezirksämter bisher versandt. Eine Familie sticht hervor – dort ...
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
72.396 mal gelesen
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1469 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Kärnten
Rennen um Chefsessel
Vize wünscht sich „neues Miteinander“ für den Ort
Sport Tv Logo
Beim Slalom in Levi
Nach Horror-Verletzung: Kärntner vor Weltcup-Debüt
Kärnthema
Hohe Netzkosten: Kärnten in der Energie-Zwickmühle
Für kleinen Spar-Markt
Land setzt auf Gemeinden: Nahversorgerbonus
Aktuelle Jahresbilanz
Weniger Verkehrstote auf Kärntens Straßen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf