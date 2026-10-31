Vize wünscht sich „neues Miteinander“ für den Ort

Inhaltlich setzt sie mehrere Schwerpunkte: Tourismus, Bergbahnen und Gemeinde sollen wieder an einen Tisch, um leere Betten zu füllen, neue Konzepte zu besprechen und Ideen zu zentrieren. Außerdem will sie Familien einen lebenswerteren Ort bieten – mit „belebtem Kindergarten und Volksschule“. Fauland: „Wir haben so einen schönen Ort – das ist uns teilweise nicht mehr bewusst. Nicht mehr schimpfen, zusammenstehen und gemeinsam unser schönes Daheim wieder dorthin bringen, wo es hingehört.“