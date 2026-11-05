Rennen geliefert: Polizei stoppt drei junge Raser

Aufgrund ihrer rasanten und aggressiven Fahrweise stachen einer Streife im Villacher Stadtgebiet gleich drei Fahrzeuge ins Auge. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Und das mit bis zu 128 km/h!
Trotz Verfolgung wurden weiterhin sämtliche Geschwindigkeitsbeschränk-ungen ignoriert – die Fahrzeuge bretterten kurz vor Mitternacht mit bis zu 128 km/h in Villach durch die 50er-Zone. Offensichtlich hatten sich die Lenker ein lebensgefährliches Rennen geliefert. Die wilde Fahrt hatte jedoch bald ein Ende. Der Streife gelang es, das Raser-Trio zu stoppen.
Zahlreiche Anzeigen
Und beim Blick auf die Ausweise trauten die Beamten ihren Augen kaum: Bei den Bleifüßen handelt es sich um zwei junge Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 20 Jahren – allesamt waren noch mit Probeführerscheinen unterwegs. Diese wurden ihnen an Ort und Stelle abgenommen. Zudem hagelt es eine Reihe an Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.