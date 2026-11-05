Rennen geliefert: Polizei stoppt drei junge Raser

Zahlreiche Anzeigen

Und beim Blick auf die Ausweise trauten die Beamten ihren Augen kaum: Bei den Bleifüßen handelt es sich um zwei junge Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 20 Jahren – allesamt waren noch mit Probeführerscheinen unterwegs. Diese wurden ihnen an Ort und Stelle abgenommen. Zudem hagelt es eine Reihe an Anzeigen.