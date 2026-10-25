Vize-Bürgermeister gibt Roten den Laufpass

Neue Liste mit bekannten Werten

„Ich habe mich nicht von meinen Werten entfernt. Gerade weil ich ihnen treu bleiben möchte, muss ich einen neuen Weg gehen. Meine Verantwortung steht über jeder Parteizugehörigkeit“, betont Ruhdorfer. Die Vorstellungen einzelner SPÖ-Politiker seien in der Gemeinde über allgemeine Interessen gestellt worden. Eines der Beispiele nennt er auch: Das Bildungs- und Kulturzentrum sei im Gemeinderat positiv aufgenommen worden; bei der Umsetzung wurde allerdings „im kleinen Kreis“ entschieden, Kritik ignoriert. Das habe sein Vertrauen gekostet. „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Meine Loyalität zur SPÖ war eng mit meiner Verantwortung gegenüber der Bevölkerung verbunden“, erklärt Ruhdorfer.