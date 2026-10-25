Vize-Bürgermeister gibt Roten den Laufpass

Die roten Reihen in den Gemeinden werden immer lichter. Mit Werner Ruhdorfer, Vizebürgermeister in Liebenfels, vermeldet die SPÖ erneut einen Austritt. Das Vertrauen sei gebrochen...
Rund um die SPÖ in Kärntner Gemeindestuben will es einfach nicht ruhig werden. Nach mehreren Austritten aufgrund unterschiedlicher Gründe meldet sich ein weiteres „Urgestein“ zu Wort: Der Liebenfelser Vizebürgermeister Werner Ruhdorfer verlässt die SP – und gründet gleichzeitig eine Namensliste.
Neue Liste mit bekannten Werten
„Ich habe mich nicht von meinen Werten entfernt. Gerade weil ich ihnen treu bleiben möchte, muss ich einen neuen Weg gehen. Meine Verantwortung steht über jeder Parteizugehörigkeit“, betont Ruhdorfer. Die Vorstellungen einzelner SPÖ-Politiker seien in der Gemeinde über allgemeine Interessen gestellt worden. Eines der Beispiele nennt er auch: Das Bildungs- und Kulturzentrum sei im Gemeinderat positiv aufgenommen worden; bei der Umsetzung wurde allerdings „im kleinen Kreis“ entschieden, Kritik ignoriert. Das habe sein Vertrauen gekostet. „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Meine Loyalität zur SPÖ war eng mit meiner Verantwortung gegenüber der Bevölkerung verbunden“, erklärt Ruhdorfer.
Der Politik kehrt der Vize aber keineswegs den Rücken. Mit der Liste „Gemeinsam für Liebenfels – Team Werner Ruhdorfer“ will er Parteigrenzen brechen und Politik und Bevölkerung näher zusammenbringen.
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