Der KAC bindet gleich zwei Juwele längerfristig

In Österreich ist gerade Eishockey-Teampause! Rot-Weiß-Rot ist ja von 5. bis 8. November beim Deutschland-Cup in Düsseldorf im Einsatz. Neben der ICE-Liga ruht deshalb auch die Alps Hockey League. Zell am See mit einer großen Abordnung an Kärntner Spielern ist neben Jesenice, Asiago und Ritten zu den Titelfavoriten zu zählen. Beim Farmteam des KAC wurden zuletzt sogar zwei Talente längerfristig gebunden. Bei Salzburg zeigt ein Villacher groß auf.