Hallein setzt auf eine eigene Energieförderung

Überarbeitet hat die Stadt Hallein nun ihre Förderrichtlinien für nachhaltige Energie. Seitens des Landes gibt es hier seit Anfang Juni keine Zuschüsse mehr für Photovoltaikanlagen. Deshalb setzen die Tennengauer auf ein eigenes Modell, das unter anderem auch Stromspeicher beinhaltet.
Konkret sollen damit Investitionen in erneuerbare Energien und energetische Sanierungen unterstützt werden. Dazu zählen Photovoltaikanlagen, die bisher vom Land Salzburg gefördert wurden. Zudem gibt es auch finanzielle Hilfe bei Stromspeichern und ökologischen Dämmungsmaßnahmen.
Die Zuschüsse selbst sind pro förderfähiger Maßnahme auf maximal 500 Euro begrenzt. Pro Person können maximal vier Förderungen – also insgesamt 2000 Euro – in Anspruch genommen werden.
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