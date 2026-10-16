Heizkosten explodieren in diesem Winter wieder

Zehntausende Salzburger müssen im Winter erneut mit extremen Sprüngen bei ihren Energiekosten rechnen. Vor allem die Heizölpreise schnellten im Vergleich zum Vorjahr um sagenhafte 45 Prozent in die Höhe. Ein Energie-Experte der Arbeiterkammer verrät, wie man möglichst kostengünstig sparen kann.