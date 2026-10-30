Bericht: Offene Fragen bei Festspielbaustelle

Nun liegt der Endbericht des Rechnungshofs zum „Festspielbezirk 2030“ vor – und spart nicht an Kritik. Unter anderem wird darin auf eine mögliche Erhöhung der Gesamtkosten hingewiesen, die allerdings noch einer Schwankungsbreite unterliegt. Zudem seien etwa Teile der Finanzierung, Beratungs- und Gutachterkosten nicht klar ausgewiesen.