Dieser Neunjährige beeindruckte Prinzessin Kate

Der Volksschüler aus Wales wurde ohne Wadenbein geboren, als Kleinkind musste sein linker Fuß amputiert werden. Aufhalten ließ er sich davon nie: Im August bewältigte er die Three Peaks Challenge in nur 22 Stunden und 30 Minuten. Damit könnte er der jüngste Amputierte sein, der die drei höchsten Berge Großbritanniens in weniger als 24 Stunden bezwang.