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Tee mit Berg-Helden

Dieser Neunjährige beeindruckte Prinzessin Kate

Royals
25.09.2026 14:55
Teeparty mit Prinzessin Kate: Dieser kleine Held bewegte sie besonders
Teeparty mit Prinzessin Kate: Dieser kleine Held bewegte sie besonders(Bild: Andrew Parsons / Kensington Palace)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wochen nachdem Prinzessin Kate bei der kräftezehrenden Three Peaks Challenge selbst an ihre Grenzen gegangen war, empfing sie einige ihrer Mitstreiter jetzt zum Tee auf Schloss Windsor. Besonders beeindruckt war sie vom neunjährigen Albie-Junior Thomas.

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Der Volksschüler aus Wales wurde ohne Wadenbein geboren, als Kleinkind musste sein linker Fuß amputiert werden. Aufhalten ließ er sich davon nie: Im August bewältigte er die Three Peaks Challenge in nur 22 Stunden und 30 Minuten. Damit könnte er der jüngste Amputierte sein, der die drei höchsten Berge Großbritanniens in weniger als 24 Stunden bezwang.

Prinzessin Kate, die Prinzessin von Wales, lässt sich vom neunjährigen Albie-Junior Thomas beim ...
Prinzessin Kate, die Prinzessin von Wales, lässt sich vom neunjährigen Albie-Junior Thomas beim Tee seine Bein-Prothese zeigen und erklären.(Bild: Andrew Parsons / Kensington Palace)

Kate hatte die Herausforderung bereits im Juni gemeistert. Nach ihrer Krebserkrankung und der Remission Anfang 2026 wollte sie damit bewusst „das Leben nach der Diagnose erkunden“ und zugleich Spenden für das Royal Marsden Hospital sammeln, in dem sie behandelt worden war.

Besondere Gründe für die Challenge
Bei der Teeparty traf sie deshalb Menschen, die ebenfalls besondere persönliche Gründe hatten, sich der Herausforderung zu stellen. Neben Albie-Junior war auch der elfjährige Rollstuhlfahrer Ted Haslam eingeladen. Ebenso dabei: Rekordläuferin Trish Patterson, die zwischen den Bergen sogar die gesamten Strecken lief und dabei einen bestehenden Rekord um neun Stunden unterbot.

Die Prinzessin von Wales im Gespräch mit dem elfjährigen Ted Halsam und der Rekordläuferin Trish ...
Die Prinzessin von Wales im Gespräch mit dem elfjährigen Ted Halsam und der Rekordläuferin Trish Patterson(Bild: Andrew Parsons / Kensington Palace)

Kates emotionale Botschaft
Zu einem offiziellen Video des Treffens veröffentlichte die Prinzessin eine sehr persönliche Nachricht. „Es war mir eine Freude, andere Teilnehmer der Three Peaks Challenge und ihre Familien auf Schloss Windsor willkommen zu heißen“, erklärte sie. Weiter schrieb Kate: „Hinter jedem Gipfel stand eine persönliche Geschichte von Widerstandskraft, Entschlossenheit und Hoffnung.“

In dem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Kate ihre Gäste persönlich begrüßt:

Besonders bewegt habe sie der Austausch über die Schicksale der Teilnehmer. Die Prinzessin betonte: „Die Gespräche waren eine kraftvolle Erinnerung daran, dass Genesung nur selten ein Weg ist, den wir alleine gehen. Umso wichtiger sind die Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten.“

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Stilvoll in Merlot
Auch modisch begeisterte Kate. Die Prinzessin erschien in einem eleganten, langärmeligen Midikleid. Das Modell in einem satten Merlot-Pflaumenton unterstrich den warmen und persönlichen Charakter der Veranstaltung.

Die Prinzessin mit den Teilnehmern der Three Peaks Challenge
Die Prinzessin mit den Teilnehmern der Three Peaks Challenge(Bild: Andrew Parsons / Kensington Palace)

An diesem Nachmittag standen jedoch weder Mode noch royale Etikette im Mittelpunkt. Der wahre Star der Teeparty war ein kleiner Junge aus Wales, der mit unglaublichem Mut Berge versetzt hat und damit sogar das Herz der künftigen Königin eroberte.

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