Victory Over Cancer
This Is How Jazz Gitti Wants to Encourage Others Facing the Same Challenge
It all began with what seemed like a routine checkup at the dermatologist, when Jazz Gitti was diagnosed with malignant Merkel cell carcinoma this year. After surgery and treatment, she can now officially say: “I’m cancer-free!” During her visit to “Krone,” the cheerful entertainer speaks openly about her worries, her successful treatment, and whether she’s afraid of death.
It’s a relief not just for her fans when Jazz Gitti says, “I’m cancer-free!” The diagnosis was serious—she had Merkel cell carcinoma, a malignant form of skin cancer, which was removed from her right elbow this past May. Now everything is fine, and she takes stock during her visit to *Krone*.
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