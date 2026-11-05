Liverpool-Kritik: „Vogelwild! Chaos! Versagt!“

„Vogelwilde Abwehr“ – so fasst der „The Telegraph“ die größte Baustelle des Abends zusammen. Die Zeitung schreibt von eklatanten „defensiven Schwächen“ und wirft der Hintermannschaft vor, den Sieg leichtfertig „weggeworfen“ zu haben. Im Mittelpunkt der Kritik steht Goalie Alisson Becker, der beim entscheidenden Kopfballtor von Vedat Muriqi zögerte. Die Misere bezeichnet die Zeitung als „kollektiven Tiefschlaf“.