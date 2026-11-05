Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 2:3-Pleite in CL

Liverpool-Kritik: „Vogelwild! Chaos! Versagt!“

Champions League
05.11.2026 06:47
Hängende Köpfe beim FC Liverpool
Hängende Köpfe beim FC Liverpool(Bild: EPA/STRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Liverpool muss sich heftige Kritik gefallen lassen. Die „Reds“ verloren in der Champions League gegen Fenerbahçe mit 2:3, woraufhin die englische Presse nicht zimperlich mit den Stars umgeht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Vogelwilde Abwehr“ – so fasst der „The Telegraph“ die größte Baustelle des Abends zusammen. Die Zeitung schreibt von eklatanten „defensiven Schwächen“ und wirft der Hintermannschaft vor, den Sieg leichtfertig „weggeworfen“ zu haben. Im Mittelpunkt der Kritik steht Goalie Alisson Becker, der beim entscheidenden Kopfballtor von Vedat Muriqi zögerte. Die Misere bezeichnet die Zeitung als „kollektiven Tiefschlaf“.

Der „Guardian“ schreibt: „Es herrschte schiere Anarchie in Liverpools Strafraum. Beim Siegtor flankte Archie Brown den Ball fast in Zeitlupe in den Sechzehner – und Muriqi durfte völlig unbedrängt über drei Verteidiger hinweg einköpfen. Liverpool ist in der Türkei defensiv komplett auseinandergefallen.“

Lesen Sie auch:
Das Ende einer historischen Durststrecke in der Champions League.
Durststrecke vorbei
Zweimal in Rückstand! Fenerbahce schlägt Liverpool
04.11.2026

Auch Linksverteidiger Kostas Tsimikas bekam von den Experten einen „rabenschwarzen Abend“ attestiert. Nach dem zweiten Ausgleich wurde er ausgewechselt.

McCoist kritisiert Schiedsrichter
TV-Experte Ally McCoist meinte auf „TNT Sports“, Liverpool habe sogar noch Glück gehabt. Ein klares Foul von Tsimikas an Mason Greenwood im Strafraum sei weder vom Schiedsrichter noch vom VAR geahndet worden. McCoist: „Sie sind mit einem blauen Auge davongekommen.“

Der schwerste Vorwurf trifft Trainer Iraola. „ESPN“ titelt provokant: „Liverpools 500-Millionen-Dollar-Sturmreihe versagt“ – und stellt grundlegende Fragen an die sportliche Führung. Das Experiment, ohne echten Stoßstürmer zu beginnen und Bradley Barcola in eine ungewohnte Rolle zu drängen, sei gescheitert.

Weiter schreibt „ESPN“: „Selbst Liverpools millionenschwere Bank konnte eine Mannschaft nicht retten, die in Istanbul völlig den Faden verlor. Diese chaotische Leistung wurde von Fenerbahçe eiskalt bestraft.“

Warum saß Gakpo auf der Bank?
Die Einwechslungen von Alexander Isak, Cody Gakpo und DFB-Star Florian Wirtz – er kam in der 66. Minute – brachten Liverpool kurzzeitig Schwung. Isak erzielte das 2:2, Gakpo bereitete den Treffer vor. Doch der „Telegraph“ hakt nach: Warum saß ein so starker Offensivakteur wie Gakpo überhaupt auf der Bank und warum galt er intern zeitweise als Verkaufskandidat?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
05.11.2026 06:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Mehr Champions League
Nach 2:3-Pleite in CL
Liverpool-Kritik: „Vogelwild! Chaos! Versagt!“
Historisches CL-Match
Brutales 1:9-Debakel! Horror-Abend für ÖFB-Kicker
Champions League
Fünf-Tore-Krimi! ManCity ringt RB Leipzig nieder
Nach Spanien-Tragödie
Como-Knipser rührt Fans mit emotionaler Geste
Tolle Geste vor CL-Hit
Emotionale Rückkehr neun Jahre nach dem Anschlag

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf