Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experte warnt

Hohe Gaspreise: Jetzt wird es für Haushalte ernst

Wirtschaft
05.11.2026 06:58
Gas läuft weiter zuverlässig – doch das Heizen und Kochen könnte für viele bald teurer werden.
Gas läuft weiter zuverlässig – doch das Heizen und Kochen könnte für viele bald teurer werden.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich muss sich derzeit zwar keine unmittelbaren Sorgen um die Gasversorgung machen, dafür aber um die Kosten. Denn während die Speicher gut gefüllt sind und Europa seine Versorgungssicherheit deutlich verbessert hat, schießen die Preise in die Höhe. Laut E-Control-Vorstand Alfons Haber hat sich Gas seit Jahresbeginn bereits etwa verdreifacht. Und auch für die kommenden Jahre gibt es wenig Grund zur Entwarnung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zuletzt kostete eine Megawattstunde Gas rund 100 Euro. Damit erreichten die Preise den höchsten Stand seit der Energiekrise 2022. Damals hatte der russische Angriff auf die Ukraine die Energiemärkte erschüttert. Die aktuelle Situation sei zwar weniger angespannt als damals, die Preisentwicklung aber dennoch „beunruhigend“, sagte Haber.

Speicher in Österreich gut gefüllt
Bei der Versorgungssicherheit sieht der E-Control-Vorstand Österreich hingegen gut aufgestellt. Zwar sind die heimischen Gasspeicher derzeit nur zu rund 66 Prozent gefüllt. Das liegt unter dem Vergleichswert der vergangenen Jahre. Aufgrund der großen Speicherkapazitäten entspricht die eingelagerte Menge aber immerhin rund 84 Prozent des österreichischen Jahresverbrauchs.

In ganz Europa liegt der Speicherfüllstand aktuell bei rund 74 Prozent. Das entspricht etwa 24 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs. Deutschland steht mit einem Füllstand von rund 61 Prozent schlechter da. Die dort gespeicherte Gasmenge deckt knapp 17 Prozent des Jahresverbrauchs ab. Zudem hatte Deutschland sein Einspeicherziel für November zuletzt verfehlt.

Alfons Haber (re.) sieht Österreich bei der Gasversorgung gut aufgestellt. Die Preisentwicklung ...
Alfons Haber (re.) sieht Österreich bei der Gasversorgung gut aufgestellt. Die Preisentwicklung bereitet ihm allerdings Sorgen.(Bild: APA/Anna Rauchenberger)

Die Bemühungen Deutschlands, die Speicher wieder stärker zu füllen, könnten sich laut Haber auch auf die Preise auswirken. Eine höhere Nachfrage treibe diese zusätzlich nach oben.

LNG-Ausbau verbessert Versorgungslage
Dass die Situation trotz der hohen Preise weniger dramatisch ist als 2022, hat vor allem mit der besseren Verfügbarkeit von Gas zu tun. Vor Beginn des Ukraine-Krieges stammten noch rund 40 Prozent des europäischen Gasangebots aus russischen Pipelines. „Pipeline-Gas zu ersetzen ist nicht so leicht“, erklärte Haber.

Die Infografik zeigt die Entwicklung des Gaspreises für 2026, der seit Januar stark gestiegen ist und am 3. November 91,6 Euro pro Megawattstunde erreicht. Außerdem werden die Gasspeicherstände in Österreich für verschiedene Jahre dargestellt. Am 3. November 2026 liegt der Speicherstand bei 65,8 % der Kapazität und damit unter den Werten der Vorjahre. Quelle: ICE, AGGM.

Seitdem wurden die Kapazitäten für Flüssiggas (LNG) in Europa massiv ausgebaut. Gleichzeitig ist auch das weltweite Angebot an LNG gestiegen. Damit ist Europa heute weniger abhängig von einzelnen Lieferwegen und kann seine Versorgung besser absichern.

Die Preisentwicklung bleibt dennoch problematisch. Neben der geopolitischen Lage spielt auch die steigende Nachfrage aus Asien eine Rolle. Seit Beginn des Iran-Kriegs befinden sich die Gaspreise wieder deutlich im Aufwärtstrend. Zu Jahresbeginn hatte die Megawattstunde noch rund 30 Euro gekostet. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine waren es etwa 20 Euro.

Lesen Sie auch:
Die OMV profitierte besonders von hohen Öl- und Gaspreisen sowie gestiegenen Raffineriemargen am ...
Hohe Öl- und Gaspreise
OMV mit Mega-Gewinn: „Positive Markteffekte“
29.10.2026
Erstmals seit 2022
Europäischer Gaspreis steigt bis auf 100 Euro
28.10.2026
Starke Verteuerungen
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
02.11.2026

Auch 2027 und 2028 hohe Preise erwartet
Wie teuer Gas künftig wird, hängt laut Haber maßgeblich von den geopolitischen Entwicklungen ab. Eine genaue Prognose sei daher schwierig. Aus heutiger Sicht dürften die Preise allerdings auch 2027 und 2028 auf einem höheren Niveau bleiben. Auch für private Haushalte könnte Gas im kommenden Jahr teurer werden.

Wer einen neuen Vertrag abschließen möchte, sollte laut Haber deshalb nicht unbedingt bis zum Jahreswechsel warten. Derzeit gebe es am Markt noch Anbieter mit vergleichsweise günstigen Tarifen. Sein Rat an Konsumenten: Preise vergleichen und möglichst eine Preisgarantie vereinbaren. „Wenn man als Haushaltskunde einen Vertrag abschließen will, ist es sicherlich besser, das jetzt zu tun und nicht erst im Jänner oder Februar“, so der E-Control-Vorstand.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
05.11.2026 06:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Mehr Wirtschaft
Neue Lehrberufe
„Robotertrainer“ für Zukunft der Chipindustrie
Sanktionsvermerk
Linzer Stahlhändler unter Russland-Verdacht
Experte warnt
Hohe Gaspreise: Jetzt wird es für Haushalte ernst
Klagen bereits möglich
So teuer könnte Streit um Lohntransparenz werden
„Krone“-Kommentar
Equal Pay Day: Es muss endlich Transparenz her
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf