Hohe Gaspreise: Jetzt wird es für Haushalte ernst

Österreich muss sich derzeit zwar keine unmittelbaren Sorgen um die Gasversorgung machen, dafür aber um die Kosten. Denn während die Speicher gut gefüllt sind und Europa seine Versorgungssicherheit deutlich verbessert hat, schießen die Preise in die Höhe. Laut E-Control-Vorstand Alfons Haber hat sich Gas seit Jahresbeginn bereits etwa verdreifacht. Und auch für die kommenden Jahre gibt es wenig Grund zur Entwarnung.