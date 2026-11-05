Formel-1-Weltmeister mit 80 Jahren gestorben

Ein Leben für den Rennsport

Sein Debüt in der Königsklasse gab Jones 1975 für das Hesketh-Team. Nach Stationen bei Graham Hill und Surtees wechselte er 1977 zu Shadow, wo ihm in Spielberg sein erster Grand-Prix-Sieg gelang. Bei Williams kam schließlich der große Erfolg: Jones war der erste F1-Pilot, der mit dem britischen Team Weltmeister wurde. Nach einem Sieg beim Saison-Finale auf dem Caesars Palace Grand Prix Circuit in den USA trat er 1981 zurück – kehrte aber sporadisch noch einige Male zurück. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt er im Jahr 1986. Insgesamt gelangen ihm zwölf Grand-Prix-Siege, zwei davon in Österreich.