Parteikonto von griechischem Ex-Minister gesperrt

Spott im Internet: „Das nennt man Karma“

Kritiker von Varoufakis erinnerten ihn im Internet umgehend an die Schließung der griechischen Banken im Juni 2015 auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise. „Das nennt man Karma“, schrieb ein Nutzer. „Warum schaffen Sie nicht eine Parallelwährung und umgehen das Bankensystem?“, fragte ein anderer und bezog sich dabei auf einen von Varoufakis‘ eigenen Vorschlägen aus der Zeit.