Wehrpflichtige springen aus dem Bundesheer-Boot

Was macht man also in Österreich? Man redet von Rieseninvestitionen ins Militär, die wir uns eh nie leisten können. Diskutiert nicht, wie sich das Land künftig verteidigen soll, sondern will zuerst den Wehrdienst verlängern. Nach ewigem Zank einigte sich die auch in dieser Frage zerstrittene Dreier-Koalition auf einen schwachen Kompromiss, eine dreimonatige Verlängerung. Ein Plan, der aber erst umgesetzt werden kann, wenn eine Oppositionspartei, also entweder Blaue oder Grüne, mit ins Boot geholt werden kann.