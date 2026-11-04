Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionen versenkt

Luxusreisen statt Pools: Firmenchef verhaftet

Österreich
04.11.2026 05:45
Mit dem Geld für nie gelieferte Pools soll der Verdächtige unter anderem Luxusreisen nach Dubai ...
Mit dem Geld für nie gelieferte Pools soll der Verdächtige unter anderem Luxusreisen nach Dubai samt VIP-Service finanziert haben.(Bild: Krone KREATIV/Stock adobe)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Trotz Bewährung nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Millionenpleite soll ein bekannter Schwimmbadbauer aus Niederösterreich weitere Opfer abkassiert haben. Statt Pools aus Polen zu liefern, soll er mit dem Geld Luxusreisen samt VIP-Service finanziert haben. Jetzt klickten die Handschellen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im „Land der Pools“ liefen besonders während Corona die Geschäfte prächtig. Mindestens 200.000 private Schwimmbecken gibt es laut heimischer Wirtschaftskammer vom Bodensee bis Neusiedler See. Doch die Goldgräberstimmung ist vorbei, die Zeiten geschäftlich härter.

Ein Schwimmbadbauer aus Niederösterreich soll sogar – wie berichtet – auf die schiefe Bahn geraten sein. Er ging mit seinem Poolhandel in Konkurs und hinterließ zwei Millionen Euro Schulden bzw. Forderungen von rund 70 Gläubigern.

Da bei der Pleite mutmaßlich nicht alles mit rechten Dingen zuging bzw. er Vermögenswerte in der Insolvenz verborgen haben soll, wurde der Geschäftsmann im Landesgericht Wiener Neustadt wegen betrügerischer Krida rechtskräftig zu einem Jahr bedingter Haftstrafe verurteilt.

Trotz Bewährung weitere Opfer mit „Phantom-Pools“ abkassiert
Er blieb also auf Bewährung weiter auf freiem Fuß – doch trotz des Schuldspruchs dürfte der Verdächtige mit seinem dubiosen „Geschäftsmodell“ weitergemacht haben. Mittlerweile erstatteten bereits mindestens 20 weitere Opfer Anzeige. Sie hätten die aufgeschwatzten „Phantom-Pools“ aus Polen, die aber nicht einmal in Osteuropa bestellt worden sind, nie geliefert bekommen.

Lesen Sie auch:
Schlosswirt-Hotel-Chef Christian Mangold vor dem mittlerweile in Kärnten in Betrieb ...
Krone Plus Logo
Kärntner abgezockt
„Der Wiener Gürtel-Pool kostete mich ein Vermögen“
10.10.2026
Trotz Pleite kriminell
Betrugsverdacht! Poolbauer versenkt Millionen
02.10.2026

Zudem drehte der Schwimmbadbauer einem Kärntner Hotelier den berüchtigten Wiener Gürtel-Pool an. Freilich komplett schadhaft. Nach Ermittlungen der Betrugsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich im Auftrag der Justiz soll der Anfang 50-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau (für beide gilt natürlich die Unschuldsvermutung) zwei vom Masseverwalter versteckte Konten für die Vorauszahlungen der geschädigten Kunden verwendet haben.

Luxusreisen, versteckte Konten – jetzt drohen bis zu zehn Jahre Haft
Mit dem Geld sollen unter anderem mehrere Luxusreisen, auch in die Emirate-Glitzermetropole Dubai samt VIP-Service am Wiener Flughafen, finanziert worden sein. Der neue Schaden wird mit mehr als 300.000 Euro beziffert.

Jetzt reichte es der Staatsanwaltschaft Korneuburg auch wegen offensichtlicher Tatbegehungsgefahr: Festnahme-Anordnung! Der Poolbauer wurde verhaftet und in die Justizanstalt eingeliefert. Ihm drohen nun wegen Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs bis zu zehn Jahre Haft. Auch seiner Ehefrau könnte als mutmaßlicher Mittäterin der Prozess gemacht werden ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
04.11.2026 05:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.148 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
106.648 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Ausland
Co-Pilotin des Todesfliegers war 20 Jahre alt
93.223 mal gelesen
Nathalia Filgueiras war eine stolze Pilotin, wie man auch in ihren Social-Media-Profilen sehen ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1018 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
686 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
621 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Politik-Abschied
Aus für den S-Link war seine heftigste Niederlage
Millionen versenkt
Luxusreisen statt Pools: Firmenchef verhaftet
Krone Plus Logo
Sieg gegen den Krebs
So will Jazz Gitti anderen Betroffenen Mut machen
„Blitz-Sanierung“
Nach Inferno steht Luxushotel vor Wiedereröffnung
Krone Plus Logo
Nach Storno von Gast
„Ich halte diese Suderanten alle nicht mehr aus“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf