Luxusreisen statt Pools: Firmenchef verhaftet

Trotz Bewährung weitere Opfer mit „Phantom-Pools“ abkassiert

Er blieb also auf Bewährung weiter auf freiem Fuß – doch trotz des Schuldspruchs dürfte der Verdächtige mit seinem dubiosen „Geschäftsmodell“ weitergemacht haben. Mittlerweile erstatteten bereits mindestens 20 weitere Opfer Anzeige. Sie hätten die aufgeschwatzten „Phantom-Pools“ aus Polen, die aber nicht einmal in Osteuropa bestellt worden sind, nie geliefert bekommen.