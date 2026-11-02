Statt Krawalle: Österreich feiert im Kürbiskostüm

So weit die einfache Erklärung. Es steckt allerdings noch eine kompliziertere Geschichte dahinter: Österreich ist es gelungen, ein teures, aber stabiles Sozialnetz zu knüpfen, ein bei allen Schwächen funktionierendes Schulsystem zu erhalten oder in Wien bis noch vor wenigen Jahren mit einem Gemeindebauprogramm eine Wohnungsnot wie in anderen Ländern nicht aufkommen zu lassen.