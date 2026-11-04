Ein Risiko werden die Haie nehmen müssen

Wer wird der Neue?

Nun muss General Manager Hanschitz schnell den Ersatz für Kinasewich und Co Flo Pedevilla finden – der Markt ist jedenfalls prall gefüllt. Fündig wird er höchstwahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen in den eigenen Reihen: Ville Kolppanen, der 34-jährige U-20-Trainer & Tormann-Beauftragte der Kampfmannschaft, ist die Wunsch-Option! „Wir sind das Risiko schon einmal eingegangen – und Mitch O’Keefe (Anm.: Ice Tigers Nürnberg) machte eine tolle Karriere.“ Dazu könnte Florian Stern als sein „Co“ aufsteigen.