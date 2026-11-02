Ansturm auf Zivildienst setzt sich im Oktober fort

Was im August begann, ist längst kein Ausreißer mehr: Nach dem Rekord im Sommer melden die Zivildienst-Statistiker nun auch für den Oktober einen Höchstwert. 1698 junge Männer haben sich im Vormonat österreichweit für den Zivildienst entschieden, so viele wie noch nie in einem Oktober. Das zeigen der „Krone“ vorliegende Zahlen aus dem Ministerium von Claudia Bauer (ÖVP). Der Vergleich mit dem Vorjahr fällt deutlich aus: ein Plus von knapp 32 Prozent. Und auch mit Blick weiter zurück zeigt die Kurve steil nach oben. Gegenüber Oktober 2024 liegt der Zuwachs bei 34 Prozent, gegenüber 2023 bei 22 Prozent.