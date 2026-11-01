Das wertvollste Geschenk auf dem Trauerweg

Zu Allerheiligen/Allerseelen gedenken wir der Toten. Ein guter Moment aber auch, um ganz besonders für jene da zu sein, die noch mit der schwersten Phase der Trauer zu kämpfen haben. Ganz im Sinne der Kernbotschaft des Ratgebers: „Da sein bedeutet nicht, Trost zu spenden, denn den gibt es oft nicht. Da sein heißt, das Trostlose mit auszuhalten.“