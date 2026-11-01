Das wertvollste Geschenk auf dem Trauerweg

Das erste Jahr war das schwierigste – all die Jahrestage, Weihnachten, Geburtstage . . . Sie zogen vorüber – stets begleitet vom Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen.
Ich fand nicht die richtigen Worte für meine Trauer und verstand, dass auch mein Umfeld sie nicht für mich finden konnte. Manchmal war Schweigen besser – mit dem Wissen, Menschen an meiner Seite zu haben, die immer für mich da waren.
„Da sein & Da bleiben“ ist der so schlichte, aber eindringliche Titel eines neuen Ratgebers der Caritas Socialis für alle, die einem trauernden Menschen beistehen wollen und nicht wissen, wie.
Sheila Camilla Carney, eine der beiden Autorinnen, musste einen der furchtbarsten Verluste überhaupt erleiden. Ihr siebenjähriger Sohn starb 2023 ganz unerwartet. Heute weiß sie: „Ein stützendes Umfeld ist für Trauernde enorm wichtig und eines der wertvollsten Geschenke, die man auf dem eigenen Trauerweg bekommen kann.“
Die Trauer mag vielleicht nie ganz vergehen, aber sie verändert sich. Der Schmerz wird weniger, und nach und nach wandelt sich die Trauer in eine liebevolle Melancholie.
Zu Allerheiligen/Allerseelen gedenken wir der Toten. Ein guter Moment aber auch, um ganz besonders für jene da zu sein, die noch mit der schwersten Phase der Trauer zu kämpfen haben. Ganz im Sinne der Kernbotschaft des Ratgebers: „Da sein bedeutet nicht, Trost zu spenden, denn den gibt es oft nicht. Da sein heißt, das Trostlose mit auszuhalten.“
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