Frauen verdienen überall weniger als Männer

Mütter verdienen bis zu 27 Prozent weniger

Besonders zeigt sich der Nachteil bei Müttern. Sie verdienen bei Vollzeitbeschäftigung je nach Alter zwischen 19 und 27 Prozent weniger als Männer. Gleichzeitig sind aber auch Frauen ohne Kind bei der Entlohnung finanziell benachteiligt. Sie verdienen im Schnitt zwischen einem Prozent (30 bis 39 Jahre) und 15 Prozent (50 bis 59 Jahre) weniger als Väter.