30 Millionen dahin: NASA-Rettung endet im Absturz

Ein ungewöhnlicher Rettungsversuch sollte ein wichtiges Weltraumobservatorium vor dem Absturz bewahren. Doch trotz einer eigens dafür gestarteten Mission ist der Satellit nun auf die Erde zurückgestürzt. Über Indonesien trat er wieder in die Atmosphäre ein. Ob tatsächlich alle Teile verglühten, ist allerdings noch offen.