Ardo-Rettung: Heiße Phase für das Eiskaltgemüse

Für Österreichs Gemüsebauern steht viel auf dem Spiel! Mit der endgültigen Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf droht eine wichtige Verarbeitungsstätte für heimische Ernten wegzubrechen. Der belgische Konzern hält an seinem Aus fest und will nicht einmal die Maschinen an heimische Investoren abgeben. Damit wächst der Druck, rasch neue Lösungen zu finden. Denn was heute noch auf den Feldern wächst, könnte schon bald keinen heimischen Abnehmer mehr haben.