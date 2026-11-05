Mann lag tot auf Straße: Freund gesteht

Nachdem am Mittwoch ein 35-jähriger Mann schwer verletzt und regungslos auf der Straße entdeckt worden war, gibt es nun neue Details zu dem tödlichen Vorfall. Die Polizei nahm einen 51-jährigen Verdächtigen fest. Er soll seinen Freund nach einem Streit in seiner Wohnung mit einem Messer attackiert haben.
Wie berichtet, wurde das Opfer am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr mit schweren Verletzungen im Halsbereich auf der Straße gefunden. Sofort rückten die Einsatzkräfte an, doch trotz Reanimationsversuchen konnte der Notarzt der Berufsrettung Wien nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen.
Zunächst war unklar, was sich vor dem dramatischen Fund abgespielt hatte. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien gingen aufgrund der Verletzungen und der Spurenlage rasch von Fremdverschulden aus.
Blutspuren auf der Kleidung
Eine sofort eingeleitete Fahndung führte die Beamten schließlich zu einem Verdächtigen in unmittelbarer Nähe des Fundortes. Der 51-Jährige, ein spanischer Staatsangehöriger, befand sich laut Polizei in einem offensichtlich aufgebrachten und mutmaßlich alkoholisierten Zustand. Besonders verdächtig: Auf seiner Kleidung befanden sich Blutspuren.
Gegenüber den Beamten gab der Mann zunächst an, ein Freund des Opfers zu sein. Bei der Befragung verwickelte er sich allerdings in Widersprüche. Der Tatverdacht erhärtete sich.
Verdächtiger soll die Tat gestanden haben
Bei einer anschließenden Einvernahme zeigte sich der 51-Jährige laut Polizei geständig. Demnach soll es zwischen ihm und seinem Freund in seiner Wohnung zu einem Streit gekommen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe der Verdächtige schließlich ein Messer gezückt und auf den 35-Jährigen eingestochen.
Schwer verletzt soll sich das Opfer daraufhin auf die Straße geflüchtet haben, wo es wenig später zusammenbrach. In der Nähe des Auffindungsortes stellten die Ermittler zudem ein Griffstück eines Messers sicher.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der tödlichen Auseinandersetzung laufen. Die Obduktion des Leichnams findet noch am Donnerstag statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.