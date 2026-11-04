„Mit Schalk und Schmäh lebt es sich viel leichter“

Ein Schlingel packt aus

„Mit meinen Memoiren arbeite ich keine Konflikte nachträglich auf. Vielmehr ziehe ich mit positiven Erinnerungen, Musik und einer gehörigen Portion Humor eine andere Form der Lebensbilanz“, sagt der 66-Jährige, der nicht nur in politischen Kreisen als „Schlingel“ gilt. Humor helfe, mit dem Leben und anderen Menschen umzugehen. Er schaffe Leichtigkeit, mache Enttäuschungen und Niederlagen erträglicher, stelle Macht und Autorität infrage und lege Widersprüche, Eitelkeiten und Missstände offen. Vor allem aber bewahre er davor, sich selbst zu wichtig zu nehmen, sagt er. Eine Erkenntnis, die der nunmehrige Pensionist im Laufe seines bewegten Lebens wirklich verinnerlicht hat.