Heiliger Lucky, bitte für uns

„Nicht zu fassen, wie viel Unsinn durchs Netz ins Haus kommt!“ Keine große Erkenntnis, doch Lucky Luke bringt sie gehörig aus der Fassung. Zu seinem 80er reitet er durch einen Wilden Westen, der unangenehme Parallelen zu unserer Gegenwart zeigt. Dort bekommt er es mit „Social Media“, Verschwörungstheoretikern und religiösen Fanatikern zu tun – und mit machthungrigen Populisten, die daraus Kapital schlagen.