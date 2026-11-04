„Ich mag den Mix aus Arbeit und Verrücktheit“

Ein einstiger Fußball-Weltstar auf Wien-Besuch! Real Madrids ehemaliger Gold-Junge Predrag Mijatovic schwärmt im Gespräch mit der „Krone“ über David Alaba und Marko Arnautovic. Und spricht über den massiven Anstieg an Belastungen für die heutigen Kicker: „Flut an Spielen bringt viel Geld.“