Sane? „Lieber heute weg als morgen, selbst schuld“

Didi Hamann hat vor dem Champions-League-Duell zwischen Galatasaray und Stuttgart knallhart mit Leroy Sane abgerechnet. „Wenn du die Fans in Istanbul fragst, dann sagen die, lieber heute weg als morgen“, glaubt der Sky-Experte nicht mehr an eine Erfolgsgeschichte ...
Im Sommer 2025 war Sane ablösefrei vom FC Bayern zu Galatasaray gewechselt, den Erwartungen wurde der deutsche Teamspieler in der türkischen Metropole bislang allerdings nicht gerecht. Lediglich sieben Tore und neun Assists kann der Flügelstürmer nach 57 Spielen im Trikot des Istanbuler Topklubs vorweisen.
Auf die Personalie angesprochen nahm sich Hamann am Dienstagabend im Rahmen der Champions-League-Übertragung auf Sky kein Blatt vor dem Mund. „Vielleicht sollten wir mal die Fans fragen, wie gefrustet die sind, dass ein deutscher Nationalspieler kommt, und wie lang ist er jetzt dort? 18 Monate? Der Return ist sehr überschaubar. Wenn du die Fans in Istanbul fragst, dann sagen die, lieber heute weg als morgen. Und da ist er selbst schuld. Was er vorhat, weiß ich nicht.“, so der 53-Jährige.
Hamann „wüsste nicht, wohin“ mit Sane
„Er hätte auch in München bleiben können, aber ich glaube, die Bayern sind mit großem Glück vorbeigeschrammt an dieser Geschichte. Dass er nicht mehr in der Lage ist, Mannschaften zu helfen, das hat man in den letzten 18 Monaten gesehen. Deswegen, wenn er gehen sollte im Winter, ich wüsste nicht, wo die nächste Station ist, vielleicht in Amerika, vielleicht in Saudi-Arabien, in Europa wird es, glaube ich, schwer. Der war, glaube ich, fünf Jahre in München, die beste Phase hat er gehabt sechs, acht Monate unter Tuchel. Seitdem geht es, nicht stetig bergab, aber immer mal wieder und sicher nicht nach oben“, sieht Hamann den 30-Jährigen am absteigenden Ast.
Immerhin: Gegen Stuttgart durfte Sane einen 2:0-Heimsieg bejubeln. Der Deutsche war in der 77. Minute für den zweifachen Scorer Alexei Andrejewitsch Batrakow eingewechselt worden, blieb selbst jedoch ohne Torerfolg.
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