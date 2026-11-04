Sane? „Lieber heute weg als morgen, selbst schuld“

Hamann „wüsste nicht, wohin“ mit Sane

„Er hätte auch in München bleiben können, aber ich glaube, die Bayern sind mit großem Glück vorbeigeschrammt an dieser Geschichte. Dass er nicht mehr in der Lage ist, Mannschaften zu helfen, das hat man in den letzten 18 Monaten gesehen. Deswegen, wenn er gehen sollte im Winter, ich wüsste nicht, wo die nächste Station ist, vielleicht in Amerika, vielleicht in Saudi-Arabien, in Europa wird es, glaube ich, schwer. Der war, glaube ich, fünf Jahre in München, die beste Phase hat er gehabt sechs, acht Monate unter Tuchel. Seitdem geht es, nicht stetig bergab, aber immer mal wieder und sicher nicht nach oben“, sieht Hamann den 30-Jährigen am absteigenden Ast.