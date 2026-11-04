Trump über neue Angriffe: „Müssen was Großes tun“

In einem Interview der britischen „Financial Times“ wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA sagte Trump nach Angaben der Zeitung, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff. „Wir scheinen alles zu bekommen, was wir wollen“, sagte der Präsident demnach zum momentanen Stand des Konflikts mit der Islamischen Republik. In einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News noch in der Wahlnacht teilte der Staatschef mit: „Wir müssen etwas Großes tun (...) Viele Leute würden einen schweren Schlag lieben.“ Als ein neues mögliches Militärziel wird seit Tagen ein mutmaßlicher Atomkomplex südlich von Teheran ins Spiel gebracht. Unter dem Berg Kolang, auch als „Pickaxe Mountain“ bekannt, soll sich ein Atomkomplex befinden.