Kleiner Abgang in wirtschaftlich schwieriger Zeit

Bei einem Gesamtumsatz von mehr als 12,7 Mio. Euro gab es einen Abgang von knapp mehr als 260.000 Euro. „Im Wesentlichen geht es um veränderte Rahmenbedingungen und Umsatzeinbrüche bei Firmen, die ihr Sponsoring verringern mussten“, sagt Geschäftsführer Christoph Längle. Die Rheindörfler, die über viele Jahre stets ein positives Wirtschaftsergebnis abgeliefert haben, werden diesen Abgang im nächsten Geschäftsjahr wegstecken können. Präsident Peter Pfanner ordnete das Ergebnis ein: „In der momentan herausfordernden wirtschaftlichen Lage ist klar, dass diese auch vor dem Fußball nicht Halt macht.“