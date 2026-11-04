Auto zu „luxuriös“: Keine Hilfe für Zimmermädchen

„Brauche das Auto für meinen Alltag“

Als sie Mindestsicherung für sich und ihre Tochter beantragte, lehnte die BH den Antrag ab. Das Auto sei verwertbares Vermögen, das zunächst eingesetzt werden müsse, bevor staatliche Unterstützung gewährt werden könne. Die Frau wehrte sich dagegen. Als alleinerziehende Mutter sei sie auf das Fahrzeug angewiesen, um ihren Alltag zu bewältigen.