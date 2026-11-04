Druck auf Stadtrat wächst: Parteien fordern Folgen

„Wer mit dem Finger ständig auf andere zeigt, sollte besonders darauf achten, selbst Maß zu halten und die richtige Wortwahl zu finden.“ Das erklärte Christian Brenner nach dem Rassismus-Eklat um den damaligen Wilhelmsburger SPÖ-Vizebürgermeister Mario Springer im Februar dieses Jahres. Nun halten ihm vier Gemeinderatsparteien seinen eigenen Maßstab vor.