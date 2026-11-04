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Nach 22 Jahren

Abschied für eine echte Grazer Gastro-Institution

Steiermark
04.11.2026 07:00
Damals, als das Rauchen in Lokalen erlaubt war: Auch Dirk Stermann fühlte sich bei Helmut ...
Damals, als das Rauchen in Lokalen erlaubt war: Auch Dirk Stermann fühlte sich bei Helmut Schulhofer (2. v. l.) und Sunny Zotl wohl, nun geht aber eine echte Ära zu Ende.(Bild: Privat)
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Von Marcus Stoimaier

Der Abschied des „Highlanders“: Nach 22 Jahren nimmt Helmut „McSchuly“ Schulhofer im Steirerpub in der Grazer Innenstadt den Hut.

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„Ich bin keine Legende!“ Diese Feststellung am Ende des Gesprächs mit der „Krone“ war Helmut „McSchuly“ Schulhofer ganz wichtig. Als weiß-grüner „Highlander“ ist der Obersteirer aber zumindest legendär. Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, war und ist auch sein Steirerpub in der Grazer Innenstadt – und das nicht nur als offizielle Whisky-Botschaft.

Doch jetzt ist die Sperrstund’ dieser Gastro-Institution in Sicht, zumindest unter Schulhofer. „Es stimmt. Ich suche einen Nachfolger, bin ja eigentlich schon in Pension.“ Er hofft, dass sich jemand findet, der das Pub fortführt. Aktuell sei man jedenfalls in guten Gesprächen. „Wir haben immer gesagt, dass wir beratend an Bord bleiben, wenn das gewünscht wird. Schließlich war das ja unser Wohnzimmer“, lächelt „McSchuly“ in Richtung Lebensgefährtin Sunny Zotl.

Auch Wintersport-Legende Alois Stadlober schaute gern im Steirerpub vorbei.
Auch Wintersport-Legende Alois Stadlober schaute gern im Steirerpub vorbei.(Bild: Privat)

Der Niedergang des Grazer Bermudadreiecks
Dabei war der Anfang alles andere als leicht. „Als ich 2004 aufgesperrt habe, hat gerade der Niedergang des ehemaligen Bermudadreiecks in Graz angefangen“, erinnert sich Schulhofer. „Und auch das Konzept mit Frühschoppen und Live-Musik ist überhaupt nicht angenommen worden.“ Doch ans Aufgeben dachte der heute 68-Jährige nie – und der Rest ist quasi Geschichte.

Die Liste an Promis, die sich im Steirerpub die Ehre gaben und so manche der insgesamt rund 200 ausgewählten Whisky-Sorten kosteten, ist lang: Von Thomas Muster über Paul Pizzera, Nici Schmidhofer, Andreas Gabalier oder Dirk Stermann bis Ex-F1-Star David Coulthard, Michael Ostrowski und Hannes Reinmayr – bei „McSchuly“ fühlten sich alle wie zu Hause. Und die Karaoke-Abende am Mittwoch sind nicht nur für viele Grazer längst ein Fixtermin.

Whisky-Messe gibt‘s weiter
Übrigens, Schulhofer, der auch zum „Knight of St. Andrew“ erhoben wurde, hält fest, dass er die Whisky-Messe (von 19. bis 20. März 2027 im Grazer Novapark) gemeinsam mit seinem Steirerclan weiter durchführen wird.

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