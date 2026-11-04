Abschied für eine echte Grazer Gastro-Institution

Doch jetzt ist die Sperrstund’ dieser Gastro-Institution in Sicht, zumindest unter Schulhofer. „Es stimmt. Ich suche einen Nachfolger, bin ja eigentlich schon in Pension.“ Er hofft, dass sich jemand findet, der das Pub fortführt. Aktuell sei man jedenfalls in guten Gesprächen. „Wir haben immer gesagt, dass wir beratend an Bord bleiben, wenn das gewünscht wird. Schließlich war das ja unser Wohnzimmer“, lächelt „McSchuly“ in Richtung Lebensgefährtin Sunny Zotl.