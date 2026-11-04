Tiere sagen Danke: Hilfe für kleine Samtpfötchen

Unser Verein hilft direkt

Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,