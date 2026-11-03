Das sucht der Arbeitsmarkt in Oberösterreich

Am stärksten waren Frauen (+6%) betroffen, zudem gab es um 15 Prozent mehr arbeitslose Akademiker. Am stärksten war die Branche Gesundheit und Soziales betroffen, wo die Arbeitslosigkeit um 6,2 Prozent wuchs. „Der Arbeitsmarkt verändert sich wegen KI und Automatisierung so rasant wie noch nie“, so Iris Schmidt vom AMS OÖ. Was sollten junge Menschen lernen, um möglichst sicher einen Job zu bekommen?