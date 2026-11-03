Motorradhersteller KTM weiter auf Erholungskurs

Das Betriebsergebnis stieg auf 11,3 Millionen Euro, nach bereinigten minus 71 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Treiber der Entwicklung war das Motorradgeschäft mit den Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS. Der Motorrad-Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal um 84 Prozent auf 288,3 Millionen Euro, während der Absatz um 51,1 Prozent auf 47.390 Fahrzeuge zulegte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen drehte mit 40,7 Millionen Euro klar ins Plus (Vorjahr: bereinigt minus 38 Millionen Euro). In den ersten drei Quartalen summiert sich der weltweite Motorradabsatz inklusive der Direktverkäufe durch Bajaj in Indien auf 228.067 Stück. Zudem seien die Overheadkosten in den ersten neun Monaten um 96,9 Millionen Euro gesenkt und der Personalabbau im dritten Quartal abgeschlossen worden. Summa summarum: KTM setzte auch im dritten Quartal seinen Erholungskurs nach der Insolvenz und der darauffolgenden Krise fort.