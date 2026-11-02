Ein Trittsteinbiotop für Amphibien & Wildbienen

Ein Projekt, das immer mehr gewachsen ist

„Wir hatten das Grundstück, Carina das Projekt dazu und das ist immer weiter gewachsen“, schmunzelt Otto Frischmann und schaut stolz auf das, was jetzt herausgekommen ist. Denn schnell ist aus dem Projekt mehr geworden und jetzt kann man sich über ein Trittsteinbiotop in Winden freuen, das sowohl Amphibien, als auch Wildbienen glücklich machen wird. Es entstand eine Trockensteinmauer, ein kleiner Schaufelteich, der in den kommenden Jahren geeignete Bedingungen für die Fortpflanzung heimischer Amphibien bieten soll, ein Sandarium, wo die Wildbiene nisten kann, eine Käferburg, verschiedene Winterquartiere und abwechslungsreiche Blühflächen. Das alles wurde bereits geschaffen.