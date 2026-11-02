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Genussmesse

Oberwart wird zum Paradies für Feinschmecker

Burgenland
02.11.2026 16:00
Georg Gossi zaubert auf der Genussbühne.
Georg Gossi zaubert auf der Genussbühne.(Bild: Genussmesse Oberwart)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

130 Stände, Köstlichkeiten aus aller Welt und ein feuriges Chili-Wettessen locken von 6. bis 8. November zur Genussmesse

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Von edlen Trüffeln über würzige Käsesorten bis hin zu feurigen Chilis: In Oberwart kommen am Wochenende wieder Genießer auf ihre Kosten. Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Messezentrum bei der 19. Genussmesse in einen großen Marktplatz für kulinarische Spezialitäten. An 130 Ständen präsentieren Produzenten aus dem Burgenland und aller Welt ihre Köstlichkeiten. Das Angebot reicht von Brot, Ölen und Gewürzen über handgemachte Schokolade bis hin zu erlesenen Weinen, Bier und Spirituosen.

Auch edle Weine dürfen auf der Genussmesse nicht fehlen.
Auch edle Weine dürfen auf der Genussmesse nicht fehlen.(Bild: GARAI ANTAL)

Dabei geht es nicht nur ums Verkosten. „Bei uns soll man nicht nur kosten, sondern auch entdecken, was hinter den Produkten steckt. Die Besucher können direkt mit den Produzenten ins Gespräch kommen und vielleicht etwas kennenlernen, das sie bisher noch nie probiert haben“, so Messe-Chef Markus Tuider. Gerade dieser persönliche Austausch mache die Genussmesse zu etwas ganz Besonderem.

Käsespezialitäten laden zum Verkosten ein.
Käsespezialitäten laden zum Verkosten ein.(Bild: Genussmesse Oberwart)

Auch auf Ernährungstrends wird gesetzt: Der vegetarische und vegane Bereich wird heuer weiter ausgebaut. Wie sich traditionelle Gerichte mit heimischen Zutaten neu interpretieren lassen, zeigt Küchenmeister Georg Gossi auf der Genussbühne. Bei seiner dreitägigen Kochshow „Löffel & Feder“ holt er Produzenten an den Herd und verrät praktische Tipps.

Feurige Mutprobe für scharfe Zungen
Besonders heiß wird es beim „Um-die-Wette-Goscherl-Verbrennen“. Nach dem Publikumserfolg im Vorjahr kehrt das Chili-Wettessen zurück. Täglich um 16 Uhr treten Mutige gegeneinander an und testen, wie viel Schärfe sie vertragen. Anmeldungen sind vorab unter office@burgenland-messe.at oder direkt am Stand von Chili Insane in Halle III möglich.

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