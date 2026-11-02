Oberwart wird zum Paradies für Feinschmecker

Dabei geht es nicht nur ums Verkosten. „Bei uns soll man nicht nur kosten, sondern auch entdecken, was hinter den Produkten steckt. Die Besucher können direkt mit den Produzenten ins Gespräch kommen und vielleicht etwas kennenlernen, das sie bisher noch nie probiert haben“, so Messe-Chef Markus Tuider. Gerade dieser persönliche Austausch mache die Genussmesse zu etwas ganz Besonderem.