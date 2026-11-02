Burg Güssing zieht eine positive Saisonbilanz

Zugleich soll die Burg ein Veranstaltungsort bleiben. Das Programm umfasste heuer den Jugend- und Militär-Kreuzweg, einen Abend im Zeichen der Sonnenfinsternis, die Radio Burgenland Disco, die Weintaufe der Burgenländischen Gemeinschaft bis zum Burgkirtag.

„Mir ist es ein Anliegen, solche historischen Plätze zu erhalten und dafür zu sorgen, dass auch kommende Generationen etwas davon haben“, meint Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. In den kommenden Monaten sollen daher neue Ideen zur touristischen Vermarktung entwickelt werden.