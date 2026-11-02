Gesundheit: Wenn die Arbeit zur Belastung wird

Ein Grund dafür sind laut IFES belastende Arbeitsbedingungen, die oft zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Angeführt wird die Tabelle von Muskelverspannungen (58 Prozent), Probleme mit den Rücken (54 Prozent), Erschöpfung (51 Prozent), Ein- und Durchschlafstörungen (42 Prozent) oder Augenproblemen (34 Prozent). Die Beschwerden variieren je nach Branche: Arbeitnehmer aus Industrie und Gewerbe klagen vor allem über Erschöpfung, Beschäftigte in den Bereichen Verwaltung, Gesundheit und Soziales und Handel belasten Muskelverspannungen im Nacken- und Schulterbereich sowie Kreuzschmerzen und Probleme mit dem Rücken. Beschwerden wie Kopfschmerzen und Migräne und Augenbeschwerden gibt es vor allem bei Dienstnehmern im Verwaltungsbereich.