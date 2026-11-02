Road Closed for Five Hours
Drunk Driver Kills Elderly Woman: Waiting for the Death Certificate
When an 82-year-old woman in the Innviertel region attempted to cross the street, she was struck by a car driven by a 46-year-old man and died at the scene of the accident. However, since neither of the two emergency physicians present was authorized to issue the death certificate, the road remained closed for a total of five hours.
A tragic traffic accident claimed the life of an 82-year-old retiree on Sunday evening. The elderly woman from the Innviertel region had been crossing Weilhartstraße in the village of Wildshut near St. Pantaleon at around 5:50 p.m. She had apparently been overlooked by a driver. The 46-year-old struck the elderly woman with his white VW Caddy; she was left lying on the ground with serious injuries.
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