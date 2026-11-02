Steirischer Arbeitsmarkt ist weiter im Sinkflug

Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark ist im Oktober auf über 38.000 Menschen angestiegen, was einer Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent entspricht. Im Bundesländervergleich ist das der zweitstärkste Anstieg nach Niederösterreich. Besonders alarmierend ist die Entwicklung laut AMS Steiermark bei jungen Menschen und Zeitarbeitskräften. Dass sich die Zahlen hier wieder deutlich verschlechtern, sei ein Warnsignal für die kommenden Monate.