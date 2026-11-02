EM-Quali: „Wir gehen als Favorit in die Spiele“

Bereits am Mittwoch startet das österreichische Herren Handball-Nationalteam in die EM-Qualifikation. Anfang Dezember rücken dann die Frauen bei der EM-Vorrunde in Brünn in den Mittelpunkt. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit ÖHB-Sportdirektor über den bevorstehenden Winter, gleichzeitig thematisieren wir aber auch den Alltag in der HLA Meisterliga.