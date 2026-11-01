„Sehr stark“ für Duo bei Salzburgs Kantersieg

Frans Krätzig: Note 5

Der 23-Jährige zeigte eine seiner stärksten Leistungen für Salzburg. Das 1:0 bereitete er vor, das 2:0 erzielte er nach starker Aktion selbst. Auch ansonsten vor allem in der ersten Hälfte an einer Vielzahl an Chancen beteiligt. In der Schlussphase wurde er geschont.