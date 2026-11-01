„Sehr stark“ für Duo bei Salzburgs Kantersieg

Red Bull Salzburg fertigte am Sonntagnachmittag den klaren Außenseiter Austria Lustenau mit 5:1 ab. Die konzentrierte Leistung der Hausherren schlug sich auch in der Bewertung nieder. Zwei Spieler stachen dabei besonders heraus. Die „Krone“-Noten zum Spiel.
Christian Zawieschitzky: Note 3
Der Schlussmann der Bullen verbrachten einen ruhigen Nachmittag und hatte wenig zu tun. Wenn er doch mal gefordert wurde, war er zur Stelle. Beim Gegentor in der Nachspielzeit hatte der Tiroler keine Chance.
Tim Drexler: Note 4
Der Deutsche startete auf der rechten Abwehrseite und hielt diese defensiv dicht. Er trat aber auch offensiv in Erscheinung und leitete das 3:0 erst selbst ein, ehe er sensationell per Volley auch abschloss – sein erstes Tor für die Bullen!
Kevin Boma: Note 3
Eine solide Vorstellung des Abwehrchefs, der defensiv von harmlosen Lustenauern kaum gefordert wurde.
Valentin Zabransky: Note 3
Er ließ wie Boma wenig anbrennen, wurde aber auch vor keine allzu große Aufgabe gestellt, da die Gäste-Offensive blass blieb.
Frans Krätzig: Note 5
Der 23-Jährige zeigte eine seiner stärksten Leistungen für Salzburg. Das 1:0 bereitete er vor, das 2:0 erzielte er nach starker Aktion selbst. Auch ansonsten vor allem in der ersten Hälfte an einer Vielzahl an Chancen beteiligt. In der Schlussphase wurde er geschont.
Abubakr Barry: Note 4
Der Gambier war als Schaltzentrale der Hausherren wichtig und trat diesmal auch als Vollstrecker in Erscheinung. Das 5:0 erzielte er durch einen starken Schlenzer.
Bartosz Mazurek: Note 3
Der Pole erkämpfte den einen oder anderen Ball und war an der Entstehung des 1:0 mitbeteiligt.
Edmund Baidoo: Note 3
Immer wieder gelang es ihm, mit seiner Geschwindigkeit Lücken zu reißen. Im Abschluss fehlt es aber weiter an Präzision. Vor dem 5:0 hat er den Ball an der gegnerischen Strafraumgrenze erobert.
Gaoussou Diakite: Note 2
Das Bemühen kann ihm keiner absprechen, doch nach Bregenz vergab er auch gegen Lustenau die Chance, in der Startelf Argumente für weitere Einsätze zu sammeln. Wenn die Verletzten zurückkommen, wird es schwer für ihn.
6 = Teamreif
5 = Sehr stark
4 = stark
3 = Durchschnitt
2 = Schwach
1 = Nicht sein Tag
Yorbe Vertessen: Note 5
In starker Manier hat er das 1:0 erzielt, das 3:0 vorbereitet, dazu wichtige Bälle erkämpft und weitere Chancen vorgefunden. Da sei es ihm diesmal verziehen, dass er diese teils leichtfertig vergab.
Haris Tabakovic: Note 3
Fünf Bullen-Tore, doch an keinem einzigen war er direkt beteiligt. Dennoch war es ein ordentliches Spiel des Bosniers, der immer für Gegenspieler band und seine Mitspieler gut in Szene setzte.
Leo Morgalla: Note 3
Er kam zur Pause für Boma und zeigte eine sehr ordentliche Vorstellung.
Soumaila Diabate: Note 3
Der Malier bekam die Chance, sich ab Beginn der zweiten Halbzeit anstelle von Mazurek zu präsentieren.
Aboubacar Camara: Note 3
Der Youngster wurde in der 55. Minute für Vertessen eingewechselt und vergab wenig später gleich mal seine erste Chance.
Karim Konate: Note 3
Er ersetzte Diakite aber Minute 55. „Koka“ fand eine richtig gute Chance vor, scheiterte aber an Schierl.
Lassina Traore: Note 3
Der burkinische Linksverteidiger gab ab der 74. Minute sein Debüt für die Salzburger und ersetzte Krätzig.
Trainer Danny Röhl: Note 4
In der Offensive stellte sich die Mannschaft beinahe selbst auf. Mit Krätzig und Drexler trafen zwei Außenverteidiger. Die Joker brachten nur bedingt Schwung, dafür überzeugte seine Startelf, die sehr konzentriert an die Sache herangegangen ist.
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